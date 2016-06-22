​До 29 человек возросло число жертв вспышки гриппа в Панаме

Баку. 22 Июня. REPORT.AZ/ Число жертв вспышки гриппа A(H1N1) в Панаме достигло 29 человек, более 400 пациентов с этим диагнозом госпитализированы.

Как передает Report, об этом в среду сообщило Министерство здравоохранения.

В начале текущего месяца в стране была объявлена эпидемиологическая тревога.

C 22 апреля от болезни были привиты 1,2 млн панамцев, более четверти населения страны. В настоящее время ведутся переговоры о закупке дополнительной партии вакцин объемом 1 млн доз. На фоне роста заболеваемости министр здравоохранения Хавьер Террьентес в этом месяце был отправлен в отставку. Новому главе ведомства Мигелю Майо предстоит завершить объявленную президентом страны Хуаном Карлосом Варелой кампанию по всеобщей вакцинации.

Панамские специалисты указывают, что вспышка гриппа ежегодно затрагивает от 5% до 20% населения, и пока еще нельзя говорить о том, что началась эпидемия. Тем не менее, правительство внимательно следит за развитием ситуации. В январе текущего года власти уже объявляли эпидемиологическую тревогу из-за распространения гриппа A(H1N1) в западной провинции Чирики.