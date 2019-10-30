Дипмиссии Израиля по всему миру закрылись из-за забастовки

Дипмиссии Израиля во всем мире объявили с 30 октября забастовку в знак протеста против решения Минфина страны изменить условия финансирования их работы.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщениях посольства Израиля в Париже, Москве, Киеве и генконсульств в Торонто, Петербурге.

Все эти дипмиссии будут закрыты до дальнейшего уведомления, оказывать услуги населению они не будут. Дипломаты отмечают, что им не оставили выбора. Они выражают надежду, что кризис скоро разрешится.

"В связи с решением Министерства финансов Израиля в одностороннем порядке изменить договоренности и процедуру финансирования, которая существовала на протяжении нескольких десятилетий и была согласована и подписана генеральным директором министерства 21 июля 2019 года, мы вынуждены закрыть дипломатическое представительство с 30 октября и до дальнейшего уведомления", - говорится в уведомлении петербургского генконсульства.