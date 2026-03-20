Десантная группа USS Boxer направляется на Ближний Восток

Десантная ударная группа USS Boxer и приданный ей 11-й экспедиционный отряд морской пехоты направляются на Ближний Восток из Калифорнии.

Как передает Report, об этом накануне сообщил Fox News со ссылкой на представителя США.

По его словам, оперативная группа, в состав которой входят около 4 500 моряков и морских пехотинцев, в настоящее время пересекает Тихий океан.

Отмечается, что универсальному десантному кораблю USS Boxer может потребоваться около месяца, чтобы достичь региона. Корабль вышел из залива Сан-Диего в среду, 18 марта.

USS Boxer несет на борту истребители F-35B Lightning II, конвертопланы MV-22B Osprey, ударные вертолеты AH-1Z Viper, многоцелевые вертолеты UH-1Y Venom, а также вертолеты MH-60S Seahawk.

В состав десантной ударной группы USS Boxer и 11-го экспедиционного отряда морской пехоты входят три корабля: универсальный десантный корабль USS Boxer, десантный транспортный док USS Portland и десантный корабль-док USS Comstock.

После прибытия на Ближний Восток эта группа некоторое время будет действовать параллельно с десантной ударной группой USS Tripoli и 31-м экспедиционным отрядом морской пехоты, а затем полностью заменит 31-й MEU в ближайшие недели.

В свою очередь, группа Tripoli ARG / 31st MEU продолжает движение на Ближний Восток из Японии и, как ожидается, может прибыть в регион уже на следующей неделе.