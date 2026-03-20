İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    KİV: ABŞ Yaxın Şərqə 4500 hərbçidən ibarət hücum qrupu göndərib

    Digər ölkələr
    • 20 mart, 2026
    • 23:04
    KİV: ABŞ Yaxın Şərqə 4500 hərbçidən ibarət hücum qrupu göndərib

    ABŞ Dəniz Piyadaları Korpusunun 11-ci dəniz ekspedisiya bölməsinin rəhbərlik etdiyi amfibiya hücum qrupu Yaxın Şərqə yola düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Fox News" kanalı ABŞ Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsinə istinadən məlumat yayıb.

    Təxminən 4500 dənizçi və dəniz piyadasından ibarət qrup 18 mart çərşənbə günü San-Dieqodan yola düşüb və hazırda Sakit okeanı keçir. Rəsmilər Yaxın Şərq məsuliyyət zonasına keçidin təxminən bir ay çəkəcəyini hesab edirlər.

    "USS Boxer" amfibiya hücum gəmisinin hava qrupu beşinci nəsil "F-35B Lightning II" qırıcı təyyarələri, "MV-22B Osprey" tiltrotor təyyarələri və "AH-1Z Viper", "UH-1Y Venom" və "MH-60S Seahawk" helikopterləri ilə təchiz olunub.

    Bölgəyə çatdıqdan sonra "USS Boxer" hava qrupunun 31-ci dəniz ekspedisiya bölməsini tam boşaltmadan əvvəl qısa müddət ərzində "USS Tripoli" hava qrupu ilə birgə fəaliyyət göstərməsi gözlənilir.

    Yaxın Şərq ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ Müdafiə Nazirliyi
    Десантная группа USS Boxer направляется на Ближний Восток

