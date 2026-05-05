Дэн Кейн: В Персидском заливе заблокированы 22,5 тыс. моряков на 1 550 судах
    • 05 мая, 2026
    • 16:45
    Дэн Кейн: В Персидском заливе заблокированы 22,5 тыс. моряков на 1 550 судах

    В результате неизбирательных атак Ирана по всему региону в настоящее время 22,5 тыс. моряков на борту более чем 1 550 коммерческих судов заблокированы в Персидском заливе и не могут продолжить движение.

    Как передает Report, об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн на пресс-конференции в Пентагоне.

    По его словам, с момента объявления последнего прекращения огня Иран 9 раз атаковал торговые суда в Ормузском проливе и захватил два контейнеровоза. Кроме того, Тегеран более 10 раз наносил удары по американским военным.

    Кейн подчеркнул, что Иран "милитаризует глобальную цепочку поставок", создавая угрозы судоходству в стратегически важном регионе.

    Он добавил, что США в качестве ответной меры в рамках проекта "Свобода" усилили свое военное присутствие в районе пролива, продолжая блокаду (иранских портов - ред.).

    Кейн отметил, что "зона повышенной безопасности" на южной стороне Ормузского пролива в настоящее время охраняется сухопутными, военно-морскими и воздушными силами США.

    Штаб-квартира Министерства обороны США (Пентагон) Ормузский пролив Дэн Кейн Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев: Азербайджан всегда был надежным партнером ЕС с точки зрения обеспечения энергобезопасности

    Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с верховным представителем ЕС

    Число погибших при ударах ВС РФ по Запорожью достигло 9 человек

    Вугар Мустафаев обсудил расширение оборонного сотрудничества с рядом стран - ОБНОВЛЕНО

    Трамп надеется на крах экономики Ирана, потому что хочет победить

    Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами с выставок Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan

    Зеленский: Пять человек погибли в результате удара по Краматорску

    США уведомили Иран о предстоящей операции в Ормузском проливе

    В Чаде при нападении боевиков погибли 23 военных

