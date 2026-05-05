Дэн Кейн: В Персидском заливе заблокированы 22,5 тыс. моряков на 1 550 судах

В результате неизбирательных атак Ирана по всему региону в настоящее время 22,5 тыс. моряков на борту более чем 1 550 коммерческих судов заблокированы в Персидском заливе и не могут продолжить движение.

Как передает Report, об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн на пресс-конференции в Пентагоне.

По его словам, с момента объявления последнего прекращения огня Иран 9 раз атаковал торговые суда в Ормузском проливе и захватил два контейнеровоза. Кроме того, Тегеран более 10 раз наносил удары по американским военным.

Кейн подчеркнул, что Иран "милитаризует глобальную цепочку поставок", создавая угрозы судоходству в стратегически важном регионе.

Он добавил, что США в качестве ответной меры в рамках проекта "Свобода" усилили свое военное присутствие в районе пролива, продолжая блокаду (иранских портов - ред.).

Кейн отметил, что "зона повышенной безопасности" на южной стороне Ормузского пролива в настоящее время охраняется сухопутными, военно-морскими и воздушными силами США.