Дэн Кейн: В Иране уничтожено 90% заводов по производству оружия

США совместно с Израилем с 28 февраля по 8 апреля нанесли более 13 тыс ударов по объектам в Иране.

Как передает Report, об этом сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн на пресс-конференции в Вашингтоне.

Он также отметил, что 90% заводов по оружию Ирана были уничтожены.

"Уничтожены более 450 иранских объектов по установке баллистических ракет и 80% всех ракетных объектов страны",- добавил Кейн.

При этом отметил, что в результате удара пострадало почти 80% ядерно-промышленного комплекса Ирана.

Кейн также отметил, что в случае, если Иран возобновит боевые действия, США предпринят соответствующие меры.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл свое воздушное пространство.

Отметим, что Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.