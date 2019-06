Демонстранты блокировали посольство Ирана в Лондоне - ФОТО

Несколько демонстрантов заблокировали вход в здание дипломатической миссии Ирана в Лондоне.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал посол Ирана в Великобритании Хамид Баединежад на своей странице в Twitter.

"Несколько демонстрантов продолжили блокировать сегодня единственный вход в посольство Ирана в Лондоне и не позволили дипломатам войти в здание", - написал посол.

Он уточнил, что "суббота и воскресенье в Иране являются рабочими днями".

Ранее сообщалось, что власти Великобритании практически не сомневаются в том, что Иран несет ответственность за нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

МИД Ирана вызвал в субботу посла Великобритании в Тегеране из-за заявлений Лондона о причастности Ирана к инциденту с танкерами в Оманском заливе.

A few demonstrators continue to block today sole entrance of Iran’s Embassy in London and prevented the diplomats to enter into the building. Saturdays and Sundays are working days in Iran and diplomatic staff arrange some parts of their work with their capital in these two days. pic.twitter.com/3xwSZot8HL