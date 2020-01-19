​Демократы направили в сенат подробное обоснование импичмента Трампу

Демократы направили в сенат подробное обоснование импичмента, который они просят вынести президенту США Дональду Трампу, 111-страничный документ опубликован на сайте комитета по разведке палаты представителей, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Дональд Дж. Трамп использовал официальные полномочия для давления на иностранное правительство с тем, чтобы вмешаться в выборы в США ради собственных личных политических выгод. Затем он попытался скрыть этот замысел, помешав конгрессу расследовать его нарушения", - говорится в документе.

"Конституция предоставляет решение, когда президент совершает столь серьезные злоупотребления властью: импичмент и отстранение. Сенат должен использовать это решение, чтобы защитить выборы в США в 2020 году, защитить нашу конституционную форму правления и устранить угрозу, которую президент представляет для национальной безопасности США", - говорится в документе.