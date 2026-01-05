Делси Родригес принесла присягу в качестве и. о. президента Венесуэлы
Другие страны
- 05 января, 2026
- 23:09
Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента Венесуэлы в Национальной ассамблее страны в Каракасе.
Как передает Report, это следует из прямой трансляции парламента.
Ранее Верховный суд Венесуэлы назначил вице-президента Д. Родригес и.о. главы государства. Это решение было принято Конституционной палатой Верховного суда в связи с иностранной военной агрессией, имевшей место 3 января 2026 года, и похищением конституционного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
