Делси Родригес принесла присягу в качестве и. о. президента Венесуэлы

Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента Венесуэлы в Национальной ассамблее страны в Каракасе.

Как передает Report, это следует из прямой трансляции парламента.

Ранее Верховный суд Венесуэлы назначил вице-президента Д. Родригес и.о. главы государства. Это решение было принято Конституционной палатой Верховного суда в связи с иностранной военной агрессией, имевшей место 3 января 2026 года, и похищением конституционного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.