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    Делегация США прибыла в Анкару для обсуждения визового кризиса

    Представители госдепа США проведут во вторник переговоры с турецкой делегацией

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Делегация госдепа США во главе с первым заместителем помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джонатаном Коэном прибыла в Турцию для обсуждения визового кризиса между Анкарой и Вашингтоном.

    Как сообщает Report, об этом передает в понедельник агентство Anadolu.

    Сообщается, что представители госдепа США проведут во вторник переговоры с турецкой делегацией, возглавляемой заместителем министра иностранных дел Турции Ахметом Мухтаром Гюном. 

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