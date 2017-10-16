Делегация США прибыла в Анкару для обсуждения визового кризиса

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Делегация госдепа США во главе с первым заместителем помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джонатаном Коэном прибыла в Турцию для обсуждения визового кризиса между Анкарой и Вашингтоном.

Как сообщает Report, об этом передает в понедельник агентство Anadolu.

Сообщается, что представители госдепа США проведут во вторник переговоры с турецкой делегацией, возглавляемой заместителем министра иностранных дел Турции Ахметом Мухтаром Гюном.