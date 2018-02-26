Делегации Южной и Северной Кореи проводят переговоры за закрытыми дверями

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Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Высокопоставленная делегация Северной Кореи и чиновники высокого ранга из министерства по делам национального объединения и МИД Южной Кореи проводят переговоры за обедом в гостинице, где остановились представители КНДР.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила телекомпания NHK.

Указывается, что сначала в ресторан в гостинице, где остановились представители Севера, вошла делегация КНДР во главе с заместителем председателя ЦК, заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем. Следом за ними в ресторан вошли заместитель министра по делам национального объединения Южной Кореи Чон Хэ Сон и специальный представитель МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун. Он также представляет свою страну на шестисторонних переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова.

Накануне президентская администрация Южной Кореи распространила сообщение, в котором говорилось о готовности северного соседа начать диалог с США.

