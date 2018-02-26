 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Делегации Южной и Северной Кореи проводят переговоры за закрытыми дверями

    © ED JONES / AFP

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Высокопоставленная делегация Северной Кореи и чиновники высокого ранга из министерства по делам национального объединения и МИД Южной Кореи проводят переговоры за обедом в гостинице, где остановились представители КНДР. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила телекомпания NHK.

    Указывается, что сначала в ресторан в гостинице, где остановились представители Севера, вошла делегация КНДР во главе с заместителем председателя ЦК, заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем. Следом за ними в ресторан вошли заместитель министра по делам национального объединения Южной Кореи Чон Хэ Сон и специальный представитель МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун. Он также представляет свою страну на шестисторонних переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова.
    Накануне  президентская администрация Южной Кореи распространила сообщение, в котором говорилось о готовности северного соседа начать диалог с США.
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi