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Действующий президент Гамбии победил на выборах

Действующий президент Гамбии победил на выборах Действующий президент Гамбии Адама Барроу одержал победу на прошедших в субботу в африканской стране выборах главы государства.
Другие страны
6 декабря 2021 г. 02:37
Действующий президент Гамбии победил на выборах

Действующий президент Гамбии Адама Барроу одержал победу на прошедших в субботу в африканской стране выборах главы государства.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Независимую избирательную комиссию Гамбии.

По данным агентства, Барроу получил около 53% голосов избирателей. Бывший вице-президент страны и лидер оппозиционной Объединенной демократической партии Усейну Дарбо - главный конкурент действующего главы государства - набрал около 28%.

В выборах в качестве кандидатов на пост президента участвовали шесть политиков, включая Барроу, который добивался переизбрания на второй срок.

Президентские выборы в Гамбии отличаются особой системой голосования. Пришедшему на участок гражданину, зарегистрированному в списке избирателей, выдается прозрачный стеклянный шарик. Он бросает его в одну из урн, к каждой из которых прикреплена фотография одного из кандидатов. По завершении голосования Независимая избирательная комиссия пересчитывает поданные шарики и объявляет победителя. Последнему необходимо набрать простое большинство. Общее число избирателей достигает 962 тыс.

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Версия на азербайджанском языке Qambiyanın hazırkı dövlət başçısı prezident seçkilərində qalib gəlib

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