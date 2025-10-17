Dawn: Пакистан и Афганистан продлили режим прекращения огня
- 17 октября, 2025
- 21:22
Действие режима прекращения огня между Пакистаном и Афганистаном продлено.
Как передает Report, об этом сообщила пакистанская газета Dawn со ссылкой на высокопоставленный источник в дипломатических кругах.
"Временное прекращение огня было продлено по просьбе правительства афганских талибов", - констатировал собеседник издания.
По его словам, пакистанская делегация уже прибыла в Доху, где, как ожидается, пройдут переговоры по урегулированию конфликта. Афганская делегация, вероятно, прибудет в столицу Катара в субботу. Как уточнил источник, перемирие продлится до окончания переговоров.
Напомним, что 15 октября пакистанский МИД заявил о достижении двумя странами временного соглашения о прекращении огня на ближайшие 48 часов. Перемирие вступило в силу в 17:00 по бакинскому времени.