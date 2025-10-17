Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    Dawn: Пакистан и Афганистан продлили режим прекращения огня

    Другие страны
    • 17 октября, 2025
    • 21:22
    Dawn: Пакистан и Афганистан продлили режим прекращения огня

    Действие режима прекращения огня между Пакистаном и Афганистаном продлено.

    Как передает Report, об этом сообщила пакистанская газета Dawn со ссылкой на высокопоставленный источник в дипломатических кругах.

    "Временное прекращение огня было продлено по просьбе правительства афганских талибов", - констатировал собеседник издания.

    По его словам, пакистанская делегация уже прибыла в Доху, где, как ожидается, пройдут переговоры по урегулированию конфликта. Афганская делегация, вероятно, прибудет в столицу Катара в субботу. Как уточнил источник, перемирие продлится до окончания переговоров.

    Напомним, что 15 октября пакистанский МИД заявил о достижении двумя странами временного соглашения о прекращении огня на ближайшие 48 часов. Перемирие вступило в силу в 17:00 по бакинскому времени.

    Пакистан Афганистан прекращение огня

    Последние новости

    21:35
    Фото

    Успешно завершились совместные поисково-спасательные учения AZIREX − 2025

    Армия
    21:31

    Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом

    Другие страны
    21:30

    В ООН не стали комментировать планируемую встречу Трампа и Путина

    Другие страны
    21:22

    Dawn: Пакистан и Афганистан продлили режим прекращения огня

    Другие страны
    21:11

    Премьер-лига: "Карабах" обыграл "Туран Товуз" в матче 8-го тура

    Футбол
    21:00

    Мухтар Бабаев обсудил с турецким министром COP31

    COP29
    20:57
    Фото

    Бакинский суд рассмотрел призывы граждан Армении против суверенитета Азербайджана

    Происшествия
    20:54

    В Анкаре отметили 34-ю годовщину восстановления независимости Азербайджана

    Внешняя политика
    20:47

    Взрыв на оборонном заводе в Башкирии, есть пострадавшие

    Другие страны
    Лента новостей