Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Пакистанские военные нанесли точечные удары по позициям талибов в Афганистане

    Другие страны
    • 15 октября, 2025
    • 16:33
    Пакистанские военные нанесли точечные удары по позициям талибов в Афганистане

    Вооруженные силы Пакистана ответили на недавние атаки талибов, нанеся точечные удары по целям в афганской провинции Кандагар.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ.

    Согласно информации, операция стала ответом на недавние нападения со стороны талибов.

    При этом указывается, что в ходе пакистанских ударов были уничтожены ключевые укрытия боевиков на территории Афганистана, а также нанесен существенный урон вооруженным формированиям, действующим в приграничных районах.

    Отмечается, что в результате операции пакистанских военных ликвидированы десятки боевиков, а также уничтожены подразделения, известные как 4-й батальон и 6-я пограничная бригада афганских талибов.

    В соцсетях также подчеркивается, что пакистанские военные нанесли удары по Кабулу, столице Афганистана.

    Пакистан талибы столкновение Кабул Афганистан
    Pakistan "Taliban"ın mövqelərinə zərbələr endirib

    Последние новости

    17:13

    Блокирование Грецией участия Турции в SAFE только вредит интересам ЕС

    Другие страны
    17:10

    Общая стоимость платных услуг в Азербайджане выросла более чем на 9%

    Бизнес
    17:08

    Изменен состав некоторых окружных избирательных комиссий

    Внутренняя политика
    17:06

    В ближайшие два дня в ряде районов ожидается дождь и мокрый снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    16:49

    Кобахидзе: Грузия укрепляет стратегическую позицию на Среднем коридоре

    Инфраструктура
    16:45

    В Грузии в I чтении утвержден законопроект, ограничивающий политдеятельность определенных лиц

    В регионе
    16:43

    Германия в ближайшие годы потратит 10 млрд евро на беспилотники

    Другие страны
    16:33

    Пакистанские военные нанесли точечные удары по позициям талибов в Афганистане

    Другие страны
    16:29

    Белоусов: НАТО активизировал разведывательную деятельность у границ РФ и Беларуси

    Другие страны
    Лента новостей