Пакистанские военные нанесли точечные удары по позициям талибов в Афганистане
- 15 октября, 2025
- 16:33
Вооруженные силы Пакистана ответили на недавние атаки талибов, нанеся точечные удары по целям в афганской провинции Кандагар.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ.
Согласно информации, операция стала ответом на недавние нападения со стороны талибов.
При этом указывается, что в ходе пакистанских ударов были уничтожены ключевые укрытия боевиков на территории Афганистана, а также нанесен существенный урон вооруженным формированиям, действующим в приграничных районах.
Отмечается, что в результате операции пакистанских военных ликвидированы десятки боевиков, а также уничтожены подразделения, известные как 4-й батальон и 6-я пограничная бригада афганских талибов.
В соцсетях также подчеркивается, что пакистанские военные нанесли удары по Кабулу, столице Афганистана.