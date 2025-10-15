Пакистанские военные нанесли точечные удары по позициям талибов в Афганистане

Вооруженные силы Пакистана ответили на недавние атаки талибов, нанеся точечные удары по целям в афганской провинции Кандагар.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ.

Согласно информации, операция стала ответом на недавние нападения со стороны талибов.

При этом указывается, что в ходе пакистанских ударов были уничтожены ключевые укрытия боевиков на территории Афганистана, а также нанесен существенный урон вооруженным формированиям, действующим в приграничных районах.

Отмечается, что в результате операции пакистанских военных ликвидированы десятки боевиков, а также уничтожены подразделения, известные как 4-й батальон и 6-я пограничная бригада афганских талибов.

В соцсетях также подчеркивается, что пакистанские военные нанесли удары по Кабулу, столице Афганистана.