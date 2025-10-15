İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Pakistan "Taliban"ın mövqelərinə zərbələr endirib

    15 oktyabr, 2025
    16:41
    Pakistan Talibanın mövqelərinə zərbələr endirib

    Pakistan Silahlı Qüvvələri "Taliban"ın son hücumlarına cavab olaraq Əfqanıstanın Qəndəhar vilayətindəki hədəflərə dəqiq zərbələr endirib.

    Bu barədə "Report" Pakistan KİV-inə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, əməliyyat "Taliban" tərəfindən son vaxtlar həyata keçirilən hücumlara cavab olub.

    Eyni zamanda qeyd edilir ki, Pakistanın zərbələri nəticəsində Əfqanıstan ərazisindəki döyüşçülərin əsas sığınacaqları məhv edilib və sərhəd bölgələrində fəaliyyət göstərən silahlı qruplaşmalara əhəmiyyətli zərər vurulub.

    Bildirilib ki, Pakistan hərbçilərinin apardığı əməliyyat nəticəsində onlarla döyüşçü öldürülüb.

    Bundan əlavə sosial şəbəkələrdə Pakistan hərbçilərinin Əfqanıstanın paytaxtı Kabilə zərbələr endirdiyi qeyd olunur.

    Пакистанские военные нанесли точечные удары по позициям талибов в Афганистане

