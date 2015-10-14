Давутоглу: Возможные организаторы взрывов в Анкаре ездили в Сирию

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ "Подозреваемые в организации взрывов в Анкаре много месяцев провели в Сирии".

Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил в среду премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу.

Ранее премьер отмечал, что к теракту в Анкаре могут быть причастны "Исламское государство" (ИГ) и Рабочая партия Курдистана (РПК).

"Некоторые подозреваемые находились в Сирии на протяжении нескольких месяцев", - заявил премьер.

Давутоглу также сообщил, что у правоохранительных органов, занимающихся расследованием теракта, есть данные о том, что террористы-смертники проходили подготовку на севере Ирака, после чего были направлены в Турцию.

Два взрыва прогремели в субботу в столице Турции перед началом митинга, который был организован профсоюзными и общественными организациями под лозунгами "Труд, мир, демократия" в знак протеста против всплеска насилия из-за турецко-курдского конфликта на юго-востоке страны.

Взрывы были устроены двумя террористами-смертниками в районе железнодорожного вокзала под эстакадой, где участники митинга проходили к месту его проведения. Погибли 97 человек, более 500 обратились в медучреждения.