Давутоглу: Арабские страны не поддержат Турцию при вводе войск в Сирию

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что Анкара не могла бы рассчитывать на поддержку арабских стран в случае ее военного вмешательства в сирийский конфликт, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Если бы мы вмешались в военном отношении (в сирийский конфликт - ред.), кто бы дал гарантию, что арабские страны поддержали бы это?" - заявил Давутоглу в интервью телеканалу "Аль-Джазира".

Турецкий премьер напомнил о негативной реакции Лиги арабских государств на ввод турецких военнослужащих на север Ирака в декабре прошлого года.

"Почему, когда Турция отправляет военных в Мосул, чтобы освободить его (от ИГ - ред.), Лига арабских государств осуждает Турцию и требует их вывести?" - сказал Давутоглу.





