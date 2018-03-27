Дамаск обстрелян боевиками, есть погибшие и раненые

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ В Дамаске в результате обстрела со стороны боевиков погибли шесть мирных жителей и ещё столько же пострадали.

Как передает Report со ссылкой на РТ, об этом заявил начальник Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Боевики группировки "Джейш аль-Ислам" из населённого пункта Дума выпустили четыре мины по столичным кварталам Дувейля, Аль-Баранки и по населённому пункту Мухайям Аль-Вафедин", - проинформировал он.

Также он добавил, что с начала действия гуманитарных пауз в Сирии из Восточной Гуты при содействии ЦПВС было выведено более 114 тыс. человек.