Cын вице-президента "Лукойла" проведет 15 суток в СИЗО

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Сына вице-президента компании "Лукойл" Руслана Шамсуарова, участвовавшего в "гонках" с полицией в Москве, отправили в изолятор отбывать административный арест на 15 суток за неповиновение сотрудникам полиции. Как передает Report, об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь столичного Гагаринского суда.

Суд в пятницу арестовал двух из трех пассажиров Gelandewagen, одного — на 10, другого — на 15 суток. Водитель еще в четверг получил 15 суток ареста, 200 часов обязательных работ и лишение водительских прав на два месяца. На этом последствия для участников происшествия могут не закончиться.

Несколько дней назад в интернете появился видеоролик, на котором группа молодых людей и девушка на Gelandewagen развлекаются, нарушая правила дорожного движения на виду у сотрудников полиции, а затем пытаются скрыться от них на высокой скорости, пересекая сплошные полосы, выезжая на тротуары и газоны. Нарушители сами транслировали происходящее через интернет-ресурс Periscope. Сотрудники ГИБДД задержали нарушителей.