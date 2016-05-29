Cын вице-президента "Лукойла" проведет 15 суток в СИЗО

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Сына вице-президента компании "Лукойл" Руслана Шамсуарова, участвовавшего в "гонках" с полицией в Москве, отправили в изолятор отбывать административный арест на 15 суток за неповиновение сотрудникам полиции. Как передает Report, об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь столичного Гагаринского суда.
Суд в пятницу арестовал двух из трех пассажиров Gelandewagen, одного — на 10, другого — на 15 суток. Водитель еще в четверг получил 15 суток ареста, 200 часов обязательных работ и лишение водительских прав на два месяца. На этом последствия для участников происшествия могут не закончиться.
Несколько дней назад в интернете появился видеоролик, на котором группа молодых людей и девушка на Gelandewagen развлекаются, нарушая правила дорожного движения на виду у сотрудников полиции, а затем пытаются скрыться от них на высокой скорости, пересекая сплошные полосы, выезжая на тротуары и газоны. Нарушители сами транслировали происходящее через интернет-ресурс Periscope. Сотрудники ГИБДД задержали нарушителей.
Инцидент вызвал большой общественный резонанс, особенно после появления информации, что Gelandewagen стоимостью более 11 миллионов рублей принадлежит Руслану Шамсуарову — сыну старшего вице-президента "Лукойла". Сам молодой человек опубликовал извинения "за себя и своих друзей сотрудникам ГИБДД, всем участникам дорожного движения, москвичам". Несмотря на это глава столичной полиции Анатолий Якунин поручил проверить, почему задержанные были наказаны только штрафами, а в Общественной палате попросили Следственный комитет возбудить уголовное дело об оскорблении полицейских.
В пятницу Якунин признался, что Шамсуаров скрывается от правосудия, однако в субботу утром стало известно, что сына вице-президента "Лукойла" задержали полицейские и повезли в суд.
News DepartmentАвтор новости
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