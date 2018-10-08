Cуд Парижа отклонил просьбу Саркози прекратить разбирательство по делу о подкупе

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Апелляционный суд Парижа отклонил ходатайство экс-президента Франции Николя Саркози, выступавшего против передачи в суд дела, по которому он обвиняется в попытках оказания давления на следствие.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом пишет французская газета Figaro.

Саркози, как отмечает издание, подозревается в попытках подкупа и нарушения служебной тайны. Аналогичные обвинения были выдвинуты в прошлом году и против его адвоката Тьерри Эрзога и бывшего генерального прокурора при Кассационном суде Жильбера Азибера, находящегося сейчас на пенсии.

Следователи считают, что Саркози в 2014 году попытался через Эрзога получить закрытую служебную информацию от Азибера. По их мнению, экс-президент хотел вернуть свои рабочие записи, конфискованные в рамках расследования дела о нелегальном финансировании в 2007 году его избирательной кампании совладелицей французской косметической компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.