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    Cуд Парижа отклонил просьбу Саркози прекратить разбирательство по делу о подкупе

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Апелляционный суд Парижа отклонил ходатайство экс-президента Франции Николя Саркози, выступавшего против передачи в суд дела, по которому он обвиняется в попытках оказания давления на следствие. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом пишет французская газета Figaro. 

    Саркози, как отмечает издание, подозревается в попытках подкупа и нарушения служебной тайны. Аналогичные обвинения были выдвинуты в прошлом году и против его адвоката Тьерри Эрзога и бывшего генерального прокурора при Кассационном суде Жильбера Азибера, находящегося сейчас на пенсии.

    Следователи считают, что Саркози в 2014 году попытался через Эрзога получить закрытую служебную информацию от Азибера. По их мнению, экс-президент хотел вернуть свои рабочие записи, конфискованные в рамках расследования дела о нелегальном финансировании в 2007 году его избирательной кампании совладелицей французской косметической компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.

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