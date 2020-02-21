Cтрельба в жилом комплексе в США, есть погибший

Неизвестный устроил стрельбу в жилом комплексе для людей пенсионного возраста в американском городе Колдуэлл (штат Айдахо), один человек погиб, трое получили ранения, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Инцидент произошел накануне вечером в комплексе Portstewart Apartments, где проживают пожилые люди.

По данным полиции, пострадавшие, среди которых полицейский, доставлены в больницу. Сотрудник полиции получил травмы, не угрожающие жизни, о состоянии других пострадавших не сообщается.

Полиция подчеркивает, что предполагаемый стрелок найден мертвым, угрозы безопасности нет.