CNN: В Панджшере возобновились бои

Столкновения между боевиками радикального движения "Талибан" и силами сопротивления возобновились в афганской провинции Панджшер

Столкновения между боевиками радикального движения "Талибан" и силами сопротивления возобновились в афганской провинции Панджшер. Согласно заявлению командующего силами сопротивления, "сотни радикалов были ранены и убиты".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN.

"В районе перевала Хавак, который ведет в Панджшер, продолжаются ожесточенные бои."Талибан" потерял сотни человек убитыми и ранеными", - сообщил командующий.

Представитель фронта сопротивления Али Майсам Назари отметил, что талибы нарушили "джентльменское соглашение" и попытались атаковать Панджшер накануне. Сопротивлению удалось отразить нападение, талибы отступили в город Чарикар, административный центр провинции Парван.