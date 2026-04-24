CNN: Трамп направляет Уиткоффа и Кушнера на переговоры с Ираном в Пакистан

Президент США Дональд Трамп направляет своего специального посланника Стива Уиткоффа и советника Джареда Кушнера в Пакистан для участия в переговорах с Ираном, которые пройдут в эти выходные.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на двух представителей американской администрации.

По их данным, вице-президент США Джей Ди Вэнс не планирует участвовать во встрече, поскольку спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф также не будет присутствовать. В Белом доме Галибаф рассматривается как глава иранской делегации и соответствующий уровень переговорщика для Вэнса.

В то же время, как отмечают источники, вице-президент готов присоединиться к переговорам и отправиться в Исламабад в случае их успешного развития. При этом представители его команды уже находятся в Пакистане и принимают участие в переговорном процессе.