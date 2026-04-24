CNN: США рассматривают удары по иранским объектам в районе Ормузского пролива

США изучают возможность нанесения ударов по иранским военным объектам в районе Ормузского пролива.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN, соответствующие планы разрабатываются американскими военными.

По данным источников телеканала, потенциальными целями могут стать иранские минные суда, а также быстроходные ударные катера. Рассматриваются варианты ударов по объектам в Ормузском проливе, Оманском заливе и южной части Персидского залива.

CNN отмечает, что на начальном этапе операции США в основном наносили удары по целям, расположенным вдали от пролива. Однако новая стратегия может предусматривать концентрацию атак в районах стратегически важных морских коммуникаций.

Кроме того, по сведениям телеканала, Вашингтон не исключает ударов по объектам двойного назначения и энергетической инфраструктуре. Целью таких действий может стать усиление давления на Тегеран для возвращения к переговорам.

Еще один рассматриваемый сценарий предусматривает точечные удары по представителям иранского военного командования и чиновникам, выступающим против диалога с США. В числе возможных целей источники CNN называют командующего Корпусом стражей исламской революции генерал-майора Ахмада Вахиди.