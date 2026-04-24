    Digər ölkələr
    • 24 aprel, 2026
    • 04:16
    CNN: ABŞ Hörmüz boğazında İran hədəflərinə zərbələr endirmək imkanlarını araşdırır

    ABŞ ordusu Hörmüz boğazında İran hədəflərinə zərbələr endirmək üçün planlar hazırlayır.

    "Report" xəbər verir ki, bu iddia "CNN" tərəfindən irəli sürülüb.

    Mənbələrə görə, ABŞ hücumlarının hədəfləri İranın mina yerləşdirən gəmiləri və sürətli hücum qayıqları ola bilər. ABŞ ordusu Hörmüz boğazında, Oman körfəzində və Fars körfəzinin cənubundakı hədəflərə zərbələr endirməyi nəzərdən keçirir.

    "CNN"in qeyd etdiyi kimi, hərbi əməliyyatların ilk ayının böyük bir hissəsində ABŞ əsasən boğazdan uzaq hədəfləri hədəfə alsa da, yeni strategiya bombalanmaların strateji əhəmiyyətli su yollarına yönəldilməsini tələb edir.

    Mənbələr əlavə edib ki, ABŞ ordusunun İranı danışıqlar masasına oturmağa inandırmaq üçün ikili təyinatlı obyektlərə və enerji infrastrukturuna zərbələr endirməsi də mümkündür.

    CNN: США рассматривают удары по иранским объектам в районе Ормузского пролива

