UEFA Konfrans Liqası: Liqa mərhələsinin I turu başlayır
- 15 oktyabr, 2026
- 09:39
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UEFA Konfrans Liqasında Liqa mərhələsinin I turunun oyunlarına bu gün start veriləcək.
"Report" xəbər verir ki, Türkiyənin "Trabzonspor" klubu səfərdə "KuPS"la üz-üzə gələcək.
"Ayaks" səfərdə "Hayduk"un qonağı olacaq. İngiltərənin "Brayton" komandası isə evdə Litva təmsilçisi "Jalqiris"lə qarşılaşacaq.
UEFA Konfrans Liqası
Liqa mərhələsi, I tur
15 oktyabr
20:45. "Gent" (Belçika) – "Orhus" (Danimarka)
20:45. "Panatinaikos" (Yunanıstan) – "Borats" (Bosniya və Herseqovina)
20:45. "Luqano" (İsveçrə) – "Srvena Zvezda" (Serbiya)
20:45. "KuPS" (Finlandiya) – "Trabzonspor" (Türkiyə)
20:45. "Universitatya" (Rumıniya) – "Xetafe" (İspaniya)
20:45. "Riqa" (Latviya) – "Kayrat" (Qazaxıstan)
20:45. "Hayduk" (Xorvatiya) – "Ayaks" (Niderland)
20:45. ÇSKA (Bolqarıstan) – "Monako" (Fransa)
20:45. "Myelbyu" (İsveç) – "Inter Eskaldes" (Andorra)
20:45. "Eqnatiya" (Albaniya) – "Midyullann" (Danimarka)
23:00. "Atalanta" (İtaliya) – "Pafos" (Kipr)
23:00. "Frayburq" (Almaniya) – "Yablonets" (Çexiya)
23:00. "Kopenhagen" (Danimarka) – "Braqa" (Portuqaliya)
23:00. "Brayton" (İngiltərə) – "Jalqiris" (Litva)
23:00. "Tvente" (Niderland) – "Tun" (İsveçrə)
23:00. "Sent-Trüden" (Belçika) – "İberiya" (Gürcüstan)
23:00. "Brann" (Norveç) – "Linkoln" (Cəbəllütariq)
23:00. "Harts" (Şotlandiya) – "Norşellann" (Danimarka)