    CNN: США и Иран обсуждают возвращение к статус-кво до конфликта

    Первым этапом потенциального мирного соглашения между Ираном и США может стать возвращение сторон к состоянию до начала конфликта.

    Как передает Report, об этом сообщает телекомпания CNN.

    По данным телеканала, несмотря на отсутствие второго раунда переговоров, позиции сторон "не так далеко, как могло бы показаться". Источники утверждают, что ведется активная закулисная дипломатия, направленная на поэтапное урегулирование.

    В качестве первого шага рассматривается восстановление свободного прохода через Ормузский пролив и возврат к прежним позициям до эскалации. Вопрос иранской ядерной программы, по данным CNN, планируется обсудить на более позднем этапе.

    Также отмечается, что посредники оказывают давление на стороны для достижения соглашения, а ближайшие дни могут стать ключевыми для переговорного процесса.

    Казахстан перераспределит 260 тыс. тонн нефти из-за корректировки транзита по "Дружбе"

    Власти Японии не ожидают перебоев с поставками нефти на фоне кризиса на Ближнем Востоке

    Бывшая вынужденная переселенка: Я очень рада, что возвращаюсь на родину

    Главдия Юсифова: Я очень взволнована, мне тоже выпала возможность вернуться на родную землю

    В город Ходжавенд, поселок Гырмызы Базар и село Ханоба выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев

    Пентагон: У США нет защиты от гиперзвукового оружия

    Китай пригрозил ответом Евросоюзу на закон "Сделано в Европе"

    Марко Рубио заявил, что ни разу не общался с главой МИД Ирана

