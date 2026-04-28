CNN: США и Иран обсуждают возвращение к статус-кво до конфликта

Первым этапом потенциального мирного соглашения между Ираном и США может стать возвращение сторон к состоянию до начала конфликта.

По данным телеканала, несмотря на отсутствие второго раунда переговоров, позиции сторон "не так далеко, как могло бы показаться". Источники утверждают, что ведется активная закулисная дипломатия, направленная на поэтапное урегулирование.

В качестве первого шага рассматривается восстановление свободного прохода через Ормузский пролив и возврат к прежним позициям до эскалации. Вопрос иранской ядерной программы, по данным CNN, планируется обсудить на более позднем этапе.

Также отмечается, что посредники оказывают давление на стороны для достижения соглашения, а ближайшие дни могут стать ключевыми для переговорного процесса.