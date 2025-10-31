CNN: Пентагон одобрил поставки Украине крылатых ракет Tomahawk

Пентагон одобрил передачу Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на трех американских и европейских чиновников, знакомых с ситуацией.

При этом окончательное решение, указывает СМИ, оставили за президентом США Дональдом Трампом. Военные эксперты лишь пришли к выводу, что поставки не повлияет на боеготовность американской армии и не сократит критические запасы вооружений.

По данным источников, документ уже направлен в Белый дом. Теперь вопрос переходит в политическую плоскость.

Напомним, что ранее американский лидер дал понять, что не спешит с одобрением передачи упомянутого вооружения Киеву. В ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским Трамп подчеркнул, что не хочет "раздавать то, что нам нужно для защиты нашей страны".