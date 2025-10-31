Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм

    CNN: Пентагон одобрил поставки Украине крылатых ракет Tomahawk

    Другие страны
    • 31 октября, 2025
    • 21:28
    CNN: Пентагон одобрил поставки Украине крылатых ракет Tomahawk

    Пентагон одобрил передачу Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на трех американских и европейских чиновников, знакомых с ситуацией.

    При этом окончательное решение, указывает СМИ, оставили за президентом США Дональдом Трампом. Военные эксперты лишь пришли к выводу, что поставки не повлияет на боеготовность американской армии и не сократит критические запасы вооружений.

    По данным источников, документ уже направлен в Белый дом. Теперь вопрос переходит в политическую плоскость.

    Напомним, что ранее американский лидер дал понять, что не спешит с одобрением передачи упомянутого вооружения Киеву. В ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским Трамп подчеркнул, что не хочет "раздавать то, что нам нужно для защиты нашей страны".

    Пентагон ракеты Tomahawk Украина Дональд Трамп Владимир Зеленский
    CNN: Pentaqon Ukraynaya "Tomahawk" raketlərinin tədarükünü təsdiqləyib

    Последние новости

    21:58

    В рамках ART Weekend представлен перформанс "Фисташка: живое наследие"

    Kультурная политика
    21:49
    Фото

    Предприниматели СПП ознакомились с бизнес-возможностями в Азербайджане

    Бизнес
    21:28

    CNN: Пентагон одобрил поставки Украине крылатых ракет Tomahawk

    Другие страны
    21:14
    Фото

    Бакинский военный суд завершил судебное следствие по делу граждан Армении

    Происшествия
    20:56
    Видео

    Хикмет Гаджиев: Азербайджан выводит отношения с США до уровня стратегического партнерства

    Внешняя политика
    20:34

    Посол: Принцип "Одна нация - два государства" превратился в геополитическое единство

    Внешняя политика
    20:25

    Обсуждается визит Эрдогана в Азербайджан для участия в параде Победы

    В регионе
    20:23

    США не планируют наносить удары по Венесуэле

    Другие страны
    20:16

    Трамп: США и Канада не будут возобновлять торговые переговоры

    Другие страны
    Лента новостей