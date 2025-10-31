İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    CNN: Pentaqon Ukraynaya "Tomahawk" raketlərinin tədarükünü təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    • 31 oktyabr, 2025
    • 21:36
    CNN: Pentaqon Ukraynaya Tomahawk raketlərinin tədarükünü təsdiqləyib

    Pentaqon Ukraynaya uzaq mənzilli "Tomahawk" qanadlı raketlərinin tədarükünü təsdiqləyib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə CNN vəziyyətlə tanış olan üç Amerika və Avropa rəsmisinə istinadən məlumat yayıb.

    Lakin medianın məlumatına görə, son qərarın qəbulu ABŞ Prezidenti Donald Trampa verilib. Hərbi ekspertlər sadəcə olaraq çatdırılmanın ABŞ Ordusunun döyüş hazırlığına təsir etməyəcəyi və ya vacib silah ehtiyatlarını azaltmayacağı qənaətinə gəliblər.

    Mənbələrə görə, sənəd artıq Ağ Evə göndərilib. Məsələ artıq siyasi aləmə daxil olur.

    ABŞ "Tomahawk" raketləri Ukrayna
    CNN: Пентагон одобрил поставки Украине крылатых ракет Tomahawk

    Son xəbərlər

    21:36

    CNN: Pentaqon Ukraynaya "Tomahawk" raketlərinin tədarükünü təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    21:25

    Almaniyanın XİN başçısı İsrail və "Hizbullah"ı atəşkəsə riayət etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    21:14
    Foto

    İSO-nun iş adamları Azərbaycanın biznes imkanları ilə tanış olublar

    Biznes
    21:02

    Azərbaycan Basketbol Liqasında V turun növbəti oyunları keçirilib

    Komanda
    21:01
    Foto

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəmə istintaqı yekunlaşıb

    Hadisə
    21:00

    ABŞ Venesuelaya zərbə endirməyi planlaşdırmır

    Digər ölkələr
    20:47
    Video

    Hikmət Hacıyev: Azərbaycanla ABŞ arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətləri nəzərdən keçirilir

    Xarici siyasət
    20:34

    Qəzzada sabitləşdirmə qüvvələrinin yaradılması üzrə nazirlərin görüşünün vaxtı müəyyənləşib

    Digər ölkələr
    20:24

    Qurban Qurbanov: "Hər rəqibə qarşı yaxşı hazırlaşmalıyıq"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti