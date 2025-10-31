CNN: Pentaqon Ukraynaya "Tomahawk" raketlərinin tədarükünü təsdiqləyib
Digər ölkələr
- 31 oktyabr, 2025
- 21:36
Pentaqon Ukraynaya uzaq mənzilli "Tomahawk" qanadlı raketlərinin tədarükünü təsdiqləyib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə CNN vəziyyətlə tanış olan üç Amerika və Avropa rəsmisinə istinadən məlumat yayıb.
Lakin medianın məlumatına görə, son qərarın qəbulu ABŞ Prezidenti Donald Trampa verilib. Hərbi ekspertlər sadəcə olaraq çatdırılmanın ABŞ Ordusunun döyüş hazırlığına təsir etməyəcəyi və ya vacib silah ehtiyatlarını azaltmayacağı qənaətinə gəliblər.
Mənbələrə görə, sənəd artıq Ağ Evə göndərilib. Məsələ artıq siyasi aləmə daxil olur.
