Boks millisinin baş məşqçisi: "Azərbaycan çempionatında rəqabət yüksək səviyyədə idi"
- 17 fevral, 2026
- 16:10
Boks üzrə gənclər arasında keçirilən Azərbaycan birinciliyində rəqabət yüksək səviyyədə olub.
Bunu "Report"a açıqlamasında gənc boksçulardan ibarət yığmanın baş məşqçisi Elbrus Rzayev bildirib.
Mütəxəssis bəzi çəki dərəcələrində idmançıların ağır döyüşlər keçirdiyini diqqətə çatdırıb:
"Xüsusilə 2009-cu il təvəllüdlü, yeniyetmələrdən gənclərə keçən boksçular bu yarışda özlərini yaxşı tərəfdən göstərdilər. Rəqabət yüksək səviyyədə idi. Ötən ildən millinin tərkibində olan, Avropa birinciliklərində və beynəlxalq turnirlərdə medal qazanan uşaqlar da var idi. Məqsəd hər çəkidə üç komanda formalaşdırmaqdır. İstəyirik ki, beynəlxalq turnirlərdə və toplanışlarda təkcə əsas boksçulara deyil, digərlərinə də şans verək, onları yoxlayaq. 1/4 final və yarımfinal mərhələlərində bərabər səviyyəli döyüşlərin şahidi olduq. Həmin perspektivli uşaqları da komandaya cəlb edəcəyik. Hələ komandalar tam formalaşmayıb".
O, həm qızlar, həm də oğlanlar arasında perspektiv vəd edən boksçuların olduğunu vurğulayıb:
"Çempionatda fərqlənən Nihad Qasımov (55 kq), Əli Əliyev (50 kq), Şahin Aslanov (65 kq), Rza Rzayev (70 kq), Renat Qiyaslı (75 kq) və ağır çəkidə (+90 kq) Səfdər Məmmədzadə ilə Məhəmməd Cəfərov kimi boksçuların çıxışını qeyd edə bilərəm. 60 kq çəki dərəcəsində Toğrul Quliyevlə Əli Baxışovu da fərqləndirmək istərdim. Bu boksçular böyük perspektiv vəd edirlər. Qızların baş məşqçisi İlkin Ağayev çox təcrübəli mütəxəssisdir. Xüsusilə Əminə Tağı və ötən il kikboksinq üzrə Avropa çempionu olan Gülər Hüseynova çox yaxşı təsir bağışladılar. Bizdə qızların boksuna maraq Avropa ilə müqayisədə bir qədər aşağı olsa da, artıq klublarda axın var. Yeniyetmə və gənclər arasında Avropa və dünya miqyasında uğurlarımız var. Qızlar arasında boks getdikcə inkişaf etməyə başlayır".
Baş məşqçi qarşıdakı planlardan da söz açıb:
"Avqustda gənclərin dünya çempionatı və U-19-ların Avropa birinciliyi gözlənilir. Taylandda keçiriləcək turnirə qatılmaq niyyətindəyik. Yaxın günlərdə təlim-məşq toplanışları başlayacaq. Biz orada 50, 55, 60, 65 və 70 kq çəki dərəcələrində təmsil olunacağıq. Bundan əlavə, martda Monteneqronun Budva şəhərində keçiriləcək ənənəvi beynəlxalq turnirə qatılacağıq".