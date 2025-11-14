Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    CNN: Чиновники администрации Трампа пытаются убедить его не проводить ядерные испытания

    Другие страны
    • 14 ноября, 2025
    • 23:09
    CNN: Чиновники администрации Трампа пытаются убедить его не проводить ядерные испытания

    Высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа планируют встретиться с представителями Белого дома, чтобы убедить американского лидера отказаться от идеи возобновления ядерных испытаний.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

    По их информации, министр энергетики США Крис Райт, глава Национального управления по ядерной безопасности (НУЯБ) страны Брэндон Уильямс и представители лабораторий приведут Белому дому доводы, почему подрыв ядерных боезарядов является нецелесообразным решением. Отмечается, что чиновники НУЯБ и Минэнерго США попытаются подтолкнуть Белый дом к разработке осуществимого плана, который не будет предполагать возможный подрыв ядерных боезарядов.

    Ранее президент США заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, мотивировав это тем, что некие другие страны уже этим занимаются.

    Дональд Трамп ядерные испытания Белый дом

    Последние новости

    23:09

    CNN: Чиновники администрации Трампа пытаются убедить его не проводить ядерные испытания

    Другие страны
    22:53
    Фото

    SOCAR и DeGolyer and MacNaughton обсудили реализацию совместных проектов

    Энергетика
    22:46

    В Гаджигабуле нашли тело пропавшего без вести 72-летнего мужчины

    Происшествия
    22:26

    Генсек ООН осудил российскую атаку на посольство Азербайджана в Киеве

    Другие страны
    22:18

    В ДТП с автобусом в Пермском крае РФ погибли шестеро, пострадали 15 человек

    В регионе
    22:13
    Видео

    В Баку произошел пожар на крыше 9-этажного здания

    Происшествия
    21:57

    В МИД Румынии выразили протест РФ из-за нарушения воздушного пространства

    Другие страны
    21:40

    Главком ВСУ назвал самое сложное направление для украинской армии

    Другие страны
    21:21
    Фото

    В Стокгольме из-за наезда автобуса на остановку погибли три человека

    Другие страны
    Лента новостей