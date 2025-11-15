CNN Brasil: США сохранили тариф в 40% на бразильскую продукцию

Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Другие страны
    • 15 ноября, 2025
    • 06:11
    Белый дом отменил только пошлину в размере 10% на поставки бразильской продукции. Специальный тариф в размере 40% на импорт из Бразилии продолжает действовать.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN Brasil.

    Неназванные источники в Белом доме подчеркнули, что "на Бразилию по-прежнему распространяется 40-процентный тариф", а президент США Дональд Трамп своим указом ранее отменил только пошлину в размере 10% на ряд продовольственных поставок - в их числе говядина, кофе и фрукты, которые поставляет в США южноамериканская республика в качестве основных статей экспорта.

    До вступления в силу указа главы Белого дома об отмене тарифа в размере 10% бразильские товары облагались 50%-ными пошлинами.

    Президент США ранее в пятницу подписал указ о выведении некоторых видов сельхозпродукции из-под действия пошлин.

    ABŞ Braziliya məhsullarına 40 faizlik rusumu qüvvədə saxlayıb

