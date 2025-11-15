İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    ABŞ Braziliya məhsullarına 40 faizlik rusumu qüvvədə saxlayıb

    Digər ölkələr
    • 15 noyabr, 2025
    • 06:19
    ABŞ Braziliya məhsullarına 40 faizlik rusumu qüvvədə saxlayıb

    Ağ Ev yalnız Braziliya məhsullarına tətbiq olunan tarifin 10%-dən imtina edib, 40%-lik xüsusi tarif qüvvədə qalıb.

    Bu barədə "Report" "CNN Brasil"ə istinadən xəbər verir.

    Ağ Evdəki adı açıqlanmayan mənbələr kanala bildiriblər ki, 40%-lik rüsum hələ də Braziliyaya şamil edilir, halbuki ABŞ prezidenti Donald Tramp əvvəllər bəzi ərzaq məhsullarına, o cümlədən mal əti, qəhvə və meyvəyə tətbiq edilən tarifləri qüvvədən salıb.

    Qeyd edək ki, 10% tarifdən imtina edən icraçı sərəncamdan əvvəl Braziliya mallarına 50% rüsum tətbiq olunurdu.

    Cümə günü səhər ABŞ prezidenti bəzi kənd təsərrüfatı məhsullarını rüsumlardan azad edən sərəncam imzalayıb.

    ABŞ Braziliya rüsum
