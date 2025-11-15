ABŞ Braziliya məhsullarına 40 faizlik rusumu qüvvədə saxlayıb
Digər ölkələr
- 15 noyabr, 2025
- 06:19
Ağ Ev yalnız Braziliya məhsullarına tətbiq olunan tarifin 10%-dən imtina edib, 40%-lik xüsusi tarif qüvvədə qalıb.
Bu barədə "Report" "CNN Brasil"ə istinadən xəbər verir.
Ağ Evdəki adı açıqlanmayan mənbələr kanala bildiriblər ki, 40%-lik rüsum hələ də Braziliyaya şamil edilir, halbuki ABŞ prezidenti Donald Tramp əvvəllər bəzi ərzaq məhsullarına, o cümlədən mal əti, qəhvə və meyvəyə tətbiq edilən tarifləri qüvvədən salıb.
Qeyd edək ki, 10% tarifdən imtina edən icraçı sərəncamdan əvvəl Braziliya mallarına 50% rüsum tətbiq olunurdu.
Cümə günü səhər ABŞ prezidenti bəzi kənd təsərrüfatı məhsullarını rüsumlardan azad edən sərəncam imzalayıb.
