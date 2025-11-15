İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    ABŞ-də bəzi kənd təsərrüfatı məhsulları rüsumlardan azad edilib

    Digər ölkələr
    • 15 noyabr, 2025
    • 02:45
    ABŞ-də bəzi kənd təsərrüfatı məhsulları rüsumlardan azad edilib

    ABŞ administrasiyası bəzi kənd təsərrüfatı məhsullarına, o cümlədən mal əti, qəhvə və meyvələrə əvvəllər idxal üçün tətbiq edilən rüsumlardan azad edib.

    "Report" xəbər verir ki, müvafiq sərəncamı noyabrın 14-də ABŞ prezidenti Donald Tramp imzalayıb.

    Ağ Evin saytında dərc olunan sənədə əsasən, Amerika lideri qarşılıqlı tariflərə tabe olan məhsulların siyahısına əlavə dəyişikliklərin edilməsini zəruri və məqsədəuyğun hesab edib. Xüsusilə, kənd təsərrüfatı məhsullarının müəyyən növlərinin qarşılıqlı tariflərdən azad edilməsi barədə qərar qəbul edib.

    Tramp bu addımı xüsusilə bir neçə ticarət tərəfdaşı ilə aparılan danışıqların gedişatını, müəyyən məhsullara cari daxili tələbatı, ölkənin müəyyən məhsullar üzrə mövcud istehsal imkanlarını nəzərə alaraq atdığını qeyd edib. Yeni qaydalar artıq qüvvəyə minib.

    ABŞ Kofe ərzaq
    Трамп вывел некоторые наименования сельхозпродукции из-под действия пошлин

    Son xəbərlər

    03:37

    ABŞ-nin Qəzza planları açıqlanıb

    Digər ölkələr
    03:09

    Ukrayna hökuməti dövlət şirkətlərində audit yoxlamasına başlayıb

    Digər ölkələr
    02:45

    ABŞ-də bəzi kənd təsərrüfatı məhsulları rüsumlardan azad edilib

    Digər ölkələr
    02:25

    Almaniyada bombaya görə 21 min insan təxliyə ediləcək

    Digər ölkələr
    01:44

    DÇ-2026: Avropa üzrə seçmə mərhələdə növbəti görüşlər keçirilib

    Futbol
    01:30

    Dəməşq "Katyuşa" ilə atəşə tutulub

    Digər ölkələr
    01:19

    "Real Madrid"in prezidenti postunu erkən tərk edəcək

    Futbol
    00:44

    AK gələn həftə hərbi mobilliyin təkmilləşdirilməsi planını təqdim edəcək

    Digər ölkələr
    00:07

    Rusiyada ağır yol qəzasında ölənlərin sayı artıb - Yenilənib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti