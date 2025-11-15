Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Трамп вывел некоторые наименования сельхозпродукции из-под действия пошлин

    Другие страны
    • 15 ноября, 2025
    • 03:08
    Трамп вывел некоторые наименования сельхозпродукции из-под действия пошлин

    Администрация США вывела некоторых наименований сельскохозяйственной продукции, включая говядину, кофе и фрукты, из-под действия пошлин, введенных ранее на экспорт других стран.

    Как передает Report, cоответствующий указ подписал 14 ноября президент США Дональд Трамп.

    Как следует из этого документа, опубликованного на сайте Белого дома, американский лидер "посчитал нужным и целесообразным внести дополнительные изменения в перечень продукции, подпадающей под действие взаимных пошлин". Он, в частности, решил, что "некоторые виды сельскохозяйственной продукции не будут подпадать под действие взаимных пошлин". Трамп отметил, что предпринял этот шаг, в частности, "с учетом хода переговоров с рядом торговых партнеров, текущего внутреннего спроса на определенную продукцию, а также имеющихся в стране мощностей по выпуску определенной продукции".

    Новые нормы уже вступили в силу. Они касаются среди прочего десятков наименований фруктов, овощей, орехов, кофе и чая.

    ABŞ-də bəzi kənd təsərrüfatı məhsulları rüsumlardan azad edilib

    Последние новости

    03:42

    США вывели из-под антироссийских санкций "Тенгизшевройл" и казахстанский Карачаганак

    Другие страны
    03:08

    Трамп вывел некоторые наименования сельхозпродукции из-под действия пошлин

    Другие страны
    02:36

    Guardian: План США по Газе предполагает раздел анклава на две части

    Другие страны
    02:21

    В ФРГ из-за бомбы времен Второй мировой войны эвакуируют более 20 тыс. человек

    Другие страны
    01:50

    ЧМ-2026: В еврозоне прошли очередные матчи отбора

    Футбол
    01:17

    Минобороны Сирии: Дамаск подвергся ракетному обстрелу

    Другие страны
    00:49

    Перес покинет пост президента "Реала" в 2026 году

    Футбол
    00:24

    ЕК на следующей неделе представит план по улучшению военной мобильности

    Другие страны
    23:48

    Число погибших в ДТП в Пермском крае РФ возросло до семи - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    Лента новостей