ЦИК Украины подвел итоги выборов: партия Зеленского набрала 43,16%

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Партия сторонников президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" побеждает на внеочередных выборах в Верховную раду, набирая 43,16% голосов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные ЦИК Украины по результатам обработки 100% электронных протоколов.

В парламент проходят еще четыре партии. "Оппозиционная платформа - За жизнь" получает поддержку 13,05% голосов, "Батькивщина" бывшего премьера Юлии Тимошенко - 8,18%, "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко - 8,10% и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука - 5,82%.

Отметим, что теперь ЦИК не позднее 4 августа должен подвести итоги выборов, а до 9 августа - официально опубликовать их в газетах "Голос Украины" и "Правительственный курьер".

На первую сессию Верховная рада IX созыва должна будет собраться не позднее 9 сентября. Перед ее открытием депутаты принесут присягу, и с этого момента украинский парламент должен начать "новую жизнь".

Напомним, что внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. Явка избирателей составила 49,84%. Она стала самой низкой за всю историю парламентских выборов на Украине.