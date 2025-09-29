Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    ЦИК: Правящая партия Молдовы набрала 50,2%

    • 29 сентября, 2025
    • 15:51
    ЦИК: Правящая партия Молдовы набрала 50,2%

    На парламентских выборах в Молдовы партия "Действия и солидарности" (PAS) получила 50,2% голосов.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные ЦИК страны по итогам подсчета 100% протоколов.

    Отметим, что она учреждена действующим президентом страны Майей Санду.

    На втором месте "Патриотический блок" с 24,17% голосов. Оппозиционные партии суммарно получили 49,8%.

    Явка на выборах, которые состоялись 28 сентября, превысила 52%.

