ЦИК: Правящая партия Молдовы набрала 50,2%
Другие страны
- 29 сентября, 2025
- 15:51
На парламентских выборах в Молдовы партия "Действия и солидарности" (PAS) получила 50,2% голосов.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные ЦИК страны по итогам подсчета 100% протоколов.
Отметим, что она учреждена действующим президентом страны Майей Санду.
На втором месте "Патриотический блок" с 24,17% голосов. Оппозиционные партии суммарно получили 49,8%.
Явка на выборах, которые состоялись 28 сентября, превысила 52%.
