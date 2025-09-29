İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Moldovada prezidentin partiyası 50,2 % səs toplayıb

    Digər ölkələr
    • 29 sentyabr, 2025
    • 16:03
    Moldovada parlament seçkilərində "Hərəkat və Həmrəylik" Partiyası (PAS) 50,2 % səs toplayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu, ölkə MSK-nın 100 % protokolların hesablanması nəticələrinə əsaslanır.

    Qeyd edək ki, partiya ölkənin hazırkı prezidenti Maya Sandu tərəfindən təsis edilib.

    İkinci yerdə 24,17 % səslə "Vətənpərvər blok" qərarlaşıb. Müxalifət partiyaları ümumilikdə 49,8 % səs toplayıb.

    28 sentyabrda keçirilən seçkilərdə iştirak səviyyəsi 52 %-i keçib.

    ЦИК: Правящая партия Молдовы набрала 50,2%

