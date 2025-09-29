Moldovada prezidentin partiyası 50,2 % səs toplayıb
Digər ölkələr
- 29 sentyabr, 2025
- 16:03
Moldovada parlament seçkilərində "Hərəkat və Həmrəylik" Partiyası (PAS) 50,2 % səs toplayıb.
"Report"un məlumatına görə, bu, ölkə MSK-nın 100 % protokolların hesablanması nəticələrinə əsaslanır.
Qeyd edək ki, partiya ölkənin hazırkı prezidenti Maya Sandu tərəfindən təsis edilib.
İkinci yerdə 24,17 % səslə "Vətənpərvər blok" qərarlaşıb. Müxalifət partiyaları ümumilikdə 49,8 % səs toplayıb.
28 sentyabrda keçirilən seçkilərdə iştirak səviyyəsi 52 %-i keçib.
