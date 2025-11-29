Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Членство Гвинеи-Бисау в Африканском союзе приостановлено после военного переворота

    Другие страны
    • 29 ноября, 2025
    • 17:13
    Африканский союз (АС) приостановил членство Гвинеи-Бисау после военного переворота.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Associated Press.

    В резолюции, принятой Советом мира и безопасности АС, говорится, что "Гвинея-Бисау немедленно отстранена от любого участия в работе Союза, его органов и институтов до тех пор, пока в стране не будет восстановлен конституционный порядок. Организация не будет мириться с неконституционным изменением власти", - отмечается в документе.

    В четверг членство Гвинеи-Бисау приостановили и в Экономическом сообществе стран Западной Африки.

    Напомним, что в среду военные в этой бывшей португальской колонии объявили, что взяли страну под контроль. Президентом переходного периода в этой африканской стране назначен генерал Орта Н'Там. Он будет занимать этот пост в течение одного года.

    Гвинея-Бисау Африканский Союз членство отстранение
    Elvis

    Лента новостей