    Другие страны
    • 28 ноября, 2025
    • 16:05
    ЭКОВАС сообщило о приостановлении членства Гвинеи-Бисау в объединении

    Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приостановило членство Гвинеи-Бисау в объединении в связи с произошедшим в стране в среду военным переворотом.

    Как передает Report, это следует из опубликованного сегодня коммюнике внеочередного онлайн-саммита региональной организации, прошедшего в четверг.

    "Совет по посредничеству и безопасности в соответствии с положениями протокола ЭКОВАС о демократии и надлежащем управлении от 2001 года постановляет приостановить участие Гвинеи-Бисау во всех органах управления ЭКОВАС до полного и эффективного восстановления конституционного порядка ", - сказано в сообщении.

    Помимо этого, ЭКОВАС возложило ответственность на организаторов переворота ответственность за жизнь и имущество всех граждан Гвинеи-Бисау и одновременно призвало вооружённые силы страны вернуться в казармы.

    "Совет по посредничеству и безопасности возлагает на организаторов переворота индивидуальную и коллективную ответственность за защиту жизни и имущества всех граждан и резидентов в Гвинее-Бисау, а также за безопасность и физическую неприкосновенность задержанных… Совет призывает вооруженные силы Гвинеи-Бисау вернуться в казармы и строго придерживаться своей конституционной роли", - говорится в документе.

