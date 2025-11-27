Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Африканский союз осудил военный переворот в Гвинее-Бисау

    Другие страны
    • 27 ноября, 2025
    • 17:19
    Африканский союз осудил военный переворот в Гвинее-Бисау

    Африканский союз осудил военный переворот в Гвинее-Бисау и призвал к освобождению президента Умару Сисоку Эмбало.

    Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении союза.

    "Председатель комиссии Африканского союза <...> Махмуд Али Юсуф безоговорочно осуждает военный переворот, произошедший в Гвинее-Бисау, в результате которого были арестованы президент Умаро Сисоку Эмбало, высокопоставленные должностные лица и политические лидеры", - говорится в документе.

    Глава комиссии призвал к освобождению президента и всех задержанных должностных лиц, а также призывает все стороны проявлять сдержанность, чтобы предотвратить любое дальнейшее ухудшение ситуации.

    Отметим, что президентом Гвинеи-Бисау на переходный период стал генерал Орта Н'Там.

    Афганский союз Гвинея-Бисау госпереворот

    Последние новости

    18:08

    ЦАХАЛ нанес серию авиаударов по объектам "Хезболлы" в Южном Ливане

    Другие страны
    18:07

    Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе в Aspen Institute Italia

    Внешняя политика
    17:46

    Путин: Прекращение огня произойдет только после отвода украинских войск

    Другие страны
    17:45

    ACG должна определиться с намерениями по покупке Anglo Asian до 24 декабря

    Бизнес
    17:40

    Путин: Американская делегация посетит Москву на следующей неделе

    В регионе
    17:37

    МИД Азербайджана соболезнует КНР в связи с многочисленными жертвами при пожаре в Гонконге

    Внешняя политика
    17:36

    АПБА: За десять месяцев зарегистрировано 42 случая пищевого отравления

    Здоровье
    17:35

    Путин назвал ложью заявления о планах РФ напасть на Европу

    В регионе
    17:30

    Президент РФ: Никаких проектов мирного договора по Украине не было

    В регионе
    Лента новостей