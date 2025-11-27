Африканский союз осудил военный переворот в Гвинее-Бисау и призвал к освобождению президента Умару Сисоку Эмбало.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении союза.

"Председатель комиссии Африканского союза <...> Махмуд Али Юсуф безоговорочно осуждает военный переворот, произошедший в Гвинее-Бисау, в результате которого были арестованы президент Умаро Сисоку Эмбало, высокопоставленные должностные лица и политические лидеры", - говорится в документе.

Глава комиссии призвал к освобождению президента и всех задержанных должностных лиц, а также призывает все стороны проявлять сдержанность, чтобы предотвратить любое дальнейшее ухудшение ситуации.

Отметим, что президентом Гвинеи-Бисау на переходный период стал генерал Орта Н'Там.