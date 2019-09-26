Члены Европарламента отклонили кандидатуры Румынии и Венгрии в еврокомиссары

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Члены Европейского парламента отклонили кандидатуры Румынии и Венгрии из списка выдвинутых членов Европейской комиссии из-за опасений потенциального конфликта интересов, сообщает Report со ссылкой на Politico.

Отмечается, что данное решение парламентского комитета по правовым вопросам стали первым серьезным препятствием для Урсулы фон дер Лейен, поскольку она была избрана руководителем следующей Европейской комиссии и должна вступить в должность 1 ноября.

Так, комитет проголосовал за недопущение кандидатуры Рованы Плумб на должность комиссара по транспорту по итогам заседания за закрытыми дверями, в ходе которого они заслушали румынку относительно финансовых вопросов.

Комитет также заблокировал выдвижение кандидатуры венгра Ласло Троксаньи на пост европейского комиссара по соседству и расширению после проведения аналогичной сессии.

Отмечается, что после этого комитет соответствующим образом уведомил избранного председателя Еврокомиссии, которая должна принять решение о том, что делать дальше.