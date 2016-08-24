Число жертв землетрясения в Италии достигло 84 человек

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Число жертв разрушительного землетрясения, произошедшего минувшей ночью в центральной Италии, возросло до 84.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, глава службы Гражданской обороны Италии Фабрицио Курчо, который вместе с премьер-министром Италии Маттео Ренци находится в городе Аматриче в непосредственной близости от эпицентра землетрясения, сообщил, что только в этом городе и ближайшем Аккумоли погибли по меньшей мере 60 человек.

Практически одновременно служба Гражданской обороны области Марке объявила, что в этом регионе жертвами стихийного бедствия стали 24 человека.

При этом многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести, и установить их точное число пока не представляется возможным. Специалисты убеждены, что по мере проведения поисково-спасательной операции количество погибших существенно увеличится.