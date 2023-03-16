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Число жертв взрывов на шахтах в Колумбии увеличилось до 21

Число жертв взрывов на шахтах в Колумбии увеличилось до 21 Более 20 горняков погибли в результате серии взрывов на шахтах в колумбийском муниципалитете Сутатауса, расположенном в центре страны.
Другие страны
16 марта 2023 г. 16:30
Число жертв взрывов на шахтах в Колумбии увеличилось до 21

Более 20 горняков погибли в результате серии взрывов на шахтах в колумбийском муниципалитете Сутатауса, расположенном в центре страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг президент республики Густаво Петро.

"Я находился на связи с губернатором Николасом Гарсиа Бустосом, который мне только что сообщил, что, несмотря на все усилия спасателей, к сожалению, 21 человек погиб в результате этого трагического происшествия в Сутатаусе", - написал он в Twitter. Ранее сообщалось, что жертвами стали 11 человек.

Взрыв на одной из угольных шахт в Сутатаусе произошел во вторник вечером. За ним последовала серия взрывов на соседних объектах. Как сообщила ранее газета El Tiempo, в момент происшествия в туннелях находилось более 30 человек.

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