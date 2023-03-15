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В Колумбии из-за серии взрывов в шахтах погибли 11 человек

В Колумбии из-за серии взрывов в шахтах погибли 11 человек Не менее 11 человек погибли в результате серии взрывов в шахтах в колумбийском муниципалитете Сутатауса, расположенном в центре страны.
Другие страны
15 марта 2023 г. 17:31
В Колумбии из-за серии взрывов в шахтах погибли 11 человек

Не менее 11 человек погибли в результате серии взрывов в шахтах в колумбийском муниципалитете Сутатауса, расположенном в центре страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду газета El Tiempo.

По ее данным, в момент взрывов в шахтах находились более 30 горняков. Как сообщил в Twitter губернатор департамента Кундинамарка Николас Гарсиа Бустос, по состоянию на 05:20 по местному времени в туннелях оставались заблокированными 17 человек. На месте работают спасатели.

Взрыв на одной из угольных шахт в Сутатаусе произошел во вторник вечером. За ним последовала серия взрывов в соседних четырех шахтах.

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