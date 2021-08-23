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Число жертв урагана "Грейс" в Мексике увеличилось до 11

Число жертв урагана "Грейс" в Мексике увеличилось до 11 В Мексике 11 человек стали жертвами урагана "Грейс", который 21 августа обрушился на восточное побережье страны, имея третью категорию опасности, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
23 августа 2021 г. 09:23
Число жертв урагана Грейс в Мексике увеличилось до 11

В Мексике 11 человек стали жертвами урагана "Грейс", который 21 августа обрушился на восточное побережье страны, имея третью категорию опасности, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В центральном штате Пуэбла "опознаны тела трех погибших в результате удара стихии: одного - в муниципалитете Уаучинанго и двоих - в Тлаоле", говорится в заявлении администрации.

Жертвами стихии стали также восемь человек, включая шестерых членов одной семьи, которые погибли в восточном штате Веракрус при сходе оползня на жилой дом. Глава республики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил соболезнования родственникам погибших.

В субботу ночью ураган "Грейс" достиг суши в районе небольшого населенного пункта Теколутла в Веракрусе и начал движение на юго-запад. В течение дня он потерял силу и рассеялся над центральной частью Мексики.

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