Число жертв урагана "Грейс" в Мексике увеличилось до 11

В Мексике 11 человек стали жертвами урагана "Грейс", который 21 августа обрушился на восточное побережье страны, имея третью категорию опасности, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В Мексике 11 человек стали жертвами урагана "Грейс", который 21 августа обрушился на восточное побережье страны, имея третью категорию опасности, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В центральном штате Пуэбла "опознаны тела трех погибших в результате удара стихии: одного - в муниципалитете Уаучинанго и двоих - в Тлаоле", говорится в заявлении администрации.

Жертвами стихии стали также восемь человек, включая шестерых членов одной семьи, которые погибли в восточном штате Веракрус при сходе оползня на жилой дом. Глава республики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил соболезнования родственникам погибших.

В субботу ночью ураган "Грейс" достиг суши в районе небольшого населенного пункта Теколутла в Веракрусе и начал движение на юго-запад. В течение дня он потерял силу и рассеялся над центральной частью Мексики.