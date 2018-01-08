Число жертв урагана "Элеанор" во Франции достигло шести

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Количество людей, погибших во Франции в эти дни из-за урагана "Элеанор", увеличилось до шести, еще два человека по-прежнему числятся пропавшими без вести. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье агентство France-Presse со ссылкой на префектуру департамента Сона и Луара, на территории которого стражи порядка обнаружили тело очередной жертвы стихии.

"Речь идет о мужчине, который пропал без вести на этой неделе. Жертва была обнаружена жандармами в 500 метрах от места исчезновения в водоеме рядом с сельским кемпингом", - сообщили в местной префектуре. Как уточняется, погибший пропал еще в четверг вечером в поселке Люсенэ-л'Эвек.