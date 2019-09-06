Число жертв урагана "Дориан" на Багамах увеличилось до 30 человек.

Власти Багамских островов установили, что не менее 30 человек погибли на архипелаге из-за урагана "Дориан".

Как передаёт Report, об этом заявил в четверг в эфире американского телеканала CNN премьер-министр островного государства Хьюберт Миннис.

"Я говорил с начальником полиции лишь часом ранее, погибших сейчас 30, - сказал он. - Я неоднократно заявлял, что это число, как мы ожидаем, вырастет". Ранее сообщалось о 20 погибших.

Миннис отметил, что ранее говорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили предоставление Вашингтоном помощи Багамским островам.