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Число жертв урагана "Дориан" на Багамах увеличилось до 30 человек

​Число жертв урагана "Дориан" на Багамах увеличилось до 30 человек

Число жертв урагана "Дориан" на Багамах увеличилось до 30 человек.

Власти Багамских островов установили, что не менее 30 человек погибли на архипелаге из-за урагана "Дориан".

Как передаёт Report, об этом заявил в четверг в эфире американского телеканала CNN премьер-министр островного государства Хьюберт Миннис.

"Я говорил с начальником полиции лишь часом ранее, погибших сейчас 30, - сказал он. - Я неоднократно заявлял, что это число, как мы ожидаем, вырастет". Ранее сообщалось о 20 погибших.

Миннис отметил, что ранее говорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили предоставление Вашингтоном помощи Багамским островам.

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