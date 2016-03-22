​Число жертв терактов в Брюсселе возросло до 34

Баку. 22 Марта. REPORT.AZ/ В результате серии терактов в Брюсселе, по последним данным, погибли 34 человека.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщает телеканал VRT.

Как отмечается, при взрыве в метро погибли 20 человек, 14 человек погибли в результате двух взрывов в аэропорту. По последним данным, минимум 136 человек были ранены.

Ранее сообщалось, что террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракты в Брюсселе.