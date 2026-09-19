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    Число жертв теракта на северо-западе Пакистана превысило 30

    Другие страны
    • 19 сентября, 2026
    • 08:56
    Число жертв теракта на северо-западе Пакистана превысило 30

    По меньшей мере 31 человек, в том числе 16 полицейских, погиб в результате теракта у мечети в городе Кохате на северо-западе Пакистана.

    Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Press (AFP) со ссылкой на правоохранительные органы.

    "К настоящему моменту 31 человек, в том числе 16 полицейских, был убит и более 100 ранены", - сообщил собеседник издания.

    Ранее сообщалось, что террорист-смертник устроил взрыв рядом с мечетью на территории комплекса Police Lines в провинции Хайбер-Пахтунхва. В ходе перестрелки правоохранители ликвидировали шесть нападавших.

    Власти Пакистана возложили вину за участившиеся нападения в провинции Хайбер-Пахтунхва и южной приграничной провинции Белуджистан на боевиков, действующих из-за рубежа.

    Теракт Пакистан
    Pakistanda məscid yaxınlığında törədilən terrorda ölənlərin sayı 31-ə çatıb
    Death toll from attack at police HQ in Pakistan rises to 31

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