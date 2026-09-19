Число жертв теракта на северо-западе Пакистана превысило 30
Другие страны
- 19 сентября, 2026
- 08:56
По меньшей мере 31 человек, в том числе 16 полицейских, погиб в результате теракта у мечети в городе Кохате на северо-западе Пакистана.
Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Press (AFP) со ссылкой на правоохранительные органы.
"К настоящему моменту 31 человек, в том числе 16 полицейских, был убит и более 100 ранены", - сообщил собеседник издания.
Ранее сообщалось, что террорист-смертник устроил взрыв рядом с мечетью на территории комплекса Police Lines в провинции Хайбер-Пахтунхва. В ходе перестрелки правоохранители ликвидировали шесть нападавших.
Власти Пакистана возложили вину за участившиеся нападения в провинции Хайбер-Пахтунхва и южной приграничной провинции Белуджистан на боевиков, действующих из-за рубежа.
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